Путину нужно улучшение отношений с миром, считает Портников.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Журналистсчитает, что главное, о чем сегодня думают в Кремле — это о том, как уйти си не потерять лицо.

Об этом он написал в своей колонке на "Радио Свобода", анализируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что "военная сила не решит проблем Донбасса".

По его мнению, слова чиновника "точно характеризируют изменения в российской внешней политике относительно Украины".

"Конечно, Кремль еще долго будет бряцать оружием у украинских границ, но о войне российскому руководству придется забыть надолго", — добавил аналитик.

Портников подчеркнул, что "на то есть объективные причины — эффект санкций, новые меры США, падение цены на нефть и, конечно же, выборы президента России". "К своему новому сроку Владимир Путин хотел бы прийти в роли президента-стабилизатора. А без хотя бы частичного улучшения отношений с миром ему это сделать не удастся", — написал автор.

Ранее журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко сказал, что война на Донбассе закончится за один день, когда Украине будет полностью возвращен контроль над границей, а российские войска покинут территорию нашей страны.