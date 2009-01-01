Кремль использует против Украины два прямо противоположных хитроумных плана — эксперт

Путин легко меняет свои стратегические планы, накладывая одну авантюру на другую, считает Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

В отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы (хитроумные планы — ред.) Кремля — блицкриг и стратегическое изматывание Украины.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, наше счастье, что "Россией правит могущественный посредственный самодур" (президент страны Владимир Путин — ред.).

"Он легко меняет свои стратегические планы, накладывая одну авантюру на другую", — отметил собеседник издания.

В частности, "в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы — короткий блицкриг и стратегическое изматывание Украины, а также добровольный переход в лоно авторов фильма "Викинги" — Кремля".

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что Владимир Путин выбрал стратегию формирования нового геополитического пространства на востоке РФ, поэтому, зайдя на Донбасс, не уйдет оттуда без видимой победы.