Кремль из-за ЧМ-2018 попал в тупик - Тымчук

Путин раскручивает карту мифического наступления ВСУ на Донбассе.

Дмитрий Тымчук Дарья Давыденко / Апостроф

Координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук выразил мнение, что в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу Кремль сейчас находится в интересном тупике в отношении оккупированного Донбасса

В комментарии Апострофу нардеп отметил, что для россиян очень важно провести это мероприятие с тем, чтобы завлечь как можно больше представителей западных стран.

"Кремлю нужно показать, что Россия – открытая страна, что на самом деле на Западе ее любят и так далее. В политическом плане проведение этого чемпионата имеет для них архиважное значение. Если завлекать представителей западных стран, то нужно показать, что Россия безопасна. С другой стороны, сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию на Донбассе. Как раз к этому в Москве и привязывают переформатирование АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018", - сказал Тымчук.

Он также выразил уверенность, что в Кремле явно стоят на распутье.

"С одной стороны, им нужно, по их мнению, наносить какие-то "превентивные удары", чтобы не допустить этой мифической широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ. С другой стороны, необходимо изобразить безопасность. На данный момент мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя некоторая деэскалация все-таки наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое готовящееся наступление ВСУ или изображать безопасность", - отметил политик.

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