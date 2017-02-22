Кремль не собирается что-то делать с Донбассом, ему плевать — российский журналист

Путин не знает, что дальше делать с территориями востока Украины, считает Бабченко.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский журналистзаявил, что Кремль не собирается ни уходить с Донбасса, ни что-либо вообще с ним делать, ему плевать.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

По его словам, все разговоры о том, что власти РФ хотят "впарить" Украине захваченные боевиками территории — "ерунда".

"Кремль не собирается ни уходить с Донбасса, ни что-либо вообще с ним делать. Кремлю плевать", — отметил аналитик.

Собеседник считает, что Россию ситуация вполне устраивает. "Какие-то переговоры, обмен какой-то, пожалуйста. Сам Путин (президент страны Владимир Путин — ред.) ничего делать не собирается, потому что не знает, что с Донбассом дальше делать", — добавил Бабченко.

"На данный момент: есть Донбасс, ну хорошо, пускай будет. В какой-то момент, когда ситуация изменится, его можно будет использовать для нового наступления, новой большой войны", — подчеркнул журналист.

Ранее бывший советник Владимира Путина — Андрей Илларионов — говорил, что Российская Федерация за 3,5 года потратила на войну против украинского государства порядка 150 млрд долларов.