Кремль недоволен резолюцией по миссии ООН на Донбассе, где Россия будет названа страной-агрессором

Песков в очередной раз заявил, что "Россия не является участником конфликта", а является "гарантом" выполнения Минских соглашений.

Reuters

В Кремле заявили о неприемлемости резолюции по миссии ООН на Донбассе , где Россия будет названа страной-агрессором.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос возможен ли компромисс по миссии ООН на Донбассе, когда Украина будет требовать включить в мандат миссии формулировку о "принуждении к миру", что таким образом подтвердит роль России как агрессора, он сказал: "При позиции относительно того, что дескать Россия является агрессором место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция противоречит реальному положению дел".

Песков в очередной раз заявил, что "Россия не является участником конфликта", а является "гарантом" выполнения Минских соглашений.

"Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости", — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Россией наложено вето в Совбезе ООН на резолюции, где Россия указывается страной-агрессором и где будет предусмотрено в мандате миссии принуждение к миру, Песков сказал: "Ведётся обсуждения. Дипломаты будут работать. Что касается неприемлемости формулировок относительно России — агрессора я уже сказал".

Ранее сообщалось, что в России не видят никакого смысла в развертывании миротворческой миссии ООН на российско-украинской границе.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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