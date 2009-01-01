Кремль недоволен резолюцией по миссии ООН на Донбассе, где Россия будет названа страной-агрессором

Песков в очередной раз заявил, что "Россия не является участником конфликта", а является "гарантом" выполнения Минских соглашений.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН.
Отвечая на вопрос возможен ли компромисс по миссии ООН на Донбассе, когда Украина будет требовать включить в мандат миссии формулировку о "принуждении к миру", что таким образом подтвердит роль России как агрессора, он сказал: "При позиции относительно того, что дескать Россия является агрессором место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция противоречит реальному положению дел".
Песков в очередной раз заявил, что "Россия не является участником конфликта", а является "гарантом" выполнения Минских соглашений.
"Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости", — сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли Россией наложено вето в Совбезе ООН на резолюции, где Россия указывается страной-агрессором и где будет предусмотрено в мандате миссии принуждение к миру, Песков сказал: "Ведётся обсуждения. Дипломаты будут работать. Что касается неприемлемости формулировок относительно России — агрессора я уже сказал".
Ранее сообщалось, что в России не видят никакого смысла в развертывании миротворческой миссии ООН на российско-украинской границе.
Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.
Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".
Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
Читайте также по теме статью Виталия Портникова: Неслучайный разговор: Путин и миротворцы
Читайте больше по теме статью Евгения Магды: Порошенко в США, или Игра на своем поле.