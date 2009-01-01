Кремль переключится на Балтию, чтобы отвлечь внимания от войны в Украине — эксперты США

В США напомнили заявление Путина: "Независимость Балтии (от России) является незаконной!".

Владимир Путин. kremlin.ru

Эстония, Латвия и Литва являются важными союзниками США, которые составляют соблазнительную цель для Кремля , чтобы отвлечь внимание от участия России в войне на Донбассе.

Об этом заявила группа экспертов на форуме, который проходил в вашингтонском стратегическом исследовательском институте США Heritage Foundation (фонд "Наследие"), сообщает Голос Америки со ссылкой на U. S. Naval Institute.

Угроза со стороны Москвы является реальной и развивается, и оценивается по-разному этими тремя балтийскими государствами, заявил Колин Дуэк из Университета Джорджа Мейсона.

По его словам, чиновники балтийских стран, отвечая на его вопрос, как они отреагируют в случае прямого вторжения из России, сказали: "мы их будем стрелять".

Эти страны не собираются повторять события 1940 года, то есть: советскую оккупацию для создания земельного буфера между СССР и нацистской Германией и получения хорошего доступа к морю. Президент России Владимир Путин ищет возможности и использует широкий спектр инструментов — от артиллерийских обстрелов в Украине до кибератак на балтийскую инфраструктуру — для достижения целей Кремля.

"Краткосрочные цели Путина для балтийской троицы заключаются в установлении там пророссийских правительств. Следовательно, он постарается развалить военные и экономические союзы, сформированные Западом", — сказал Дуэк.

Латвия, на территории которой проживает немало россиян, наиболее обеспокоена установлением промосковского правительства,тогда как Литва считает, что ее главная угроза — прямое вторжение. Эстония где-то посередине в оценке опасности ее суверенитета. Как мера их преданности делу самозащиты, все три страны удовлетворяют (или в ближайшее время это сделают) двух-процентную границу, утвержденную НАТО, относительно затрат на безопасность с их ВВП.

"Между тем, США должны "дать ясно понять", что любая передислокация российских войск "будет встречена силой", даже если "в странах Балтии теперь незначительное американское присутствие", — сказал Дуэк.

Послание Кремлю: "Если произведете нападение на Балтию, вы наткнетесь там на американских военных". Даже с увеличением военного присутствия США и усилением оборонного обязательства НАТО силами Альянса, расположенными в балтийских странах, "региональный баланс все еще склоняется в сторону России". Причиной является то, что Москва может сосредоточить свои силы и свое внимание в одном регионе, тогда как США поддерживают глобальные альянсы и обязательства.

По словам сотрудника Госдепартамента США по вопросам планирования политики Якуба Григиеля, размещение постоянного контингента сил США в Польше действует как сдерживающее влияние на действия России на севере.

"Мы много работаем и будем делать больше в следующем году" с помощьюряда мероприятий вместе с НАТО. "Местные угрозы лучше всего решаются местными силами", но Соединенные Штаты должны присутствовать, чтобы координировать силы.

"Мы помогаем им развивать стимулы", чтобы обеспечить собственную безопасность и заполнить пробелы сейчас, когда "они возможно не имеют способности" противодействовать угрозам, которые возникают. Россия не является гигантом, хотя "когда речь идет о тактическом уровене, она очень сильна", — сказал Теодор Броманд, старший научный сотрудник Heritage Foundation.

Экономика — это ее "долговременная слабость". Несмотря на то, что она выдержала падение цен на нефть с 100 долларов за баррель до менее чем 60 долларов относительно хорошо, российское производство не является достаточным для конкуренции на мировых рынках, несмотря на девальвацию рубля.

"Что беспокоит три балтийские страны, так это то, что это единственный регион, который Кремль может использовать для отвлечения внимания от войны на Донбассе и снятия внутреннего давления на него из-за отсутствия прогресса в Украине", — сказал Теодор Броманд.

Он также напомнил заявление Владимира Путина: "Независимость Балтии (от России) является незаконной!".

Ранее в частной разведке США отметили, что Россия может использовать для дестабилизации Европы инструменты гибридной войны, которые она применяет против Украины.