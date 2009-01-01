Кремль приказал Захарченко и Плотницкому усилить пропаганду "воссоединения народа Донбасса"

Жителям "украинской" части Донбасса сулят "материальную и медицинскую помощь".

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий kp.by

Из администрации президента РФ поступило указаниеорганизовать более активное пропагандистское освещение т.н. "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, данная программа была подписана Александром Захарченко и Игорем Плотницким 17 февраля и направлена на пропаганду идей "русского мира" в виде декларации "помощи мирному населению, проживающему в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины". Программа включает предоставление ряда услуг, в т. ч. в виде материальной и медицинской помощи.

Главари ЛДНР активно распространяют информацию о данной программе среди широкой общественности, пытаясь привлечь как можно больше внимания к ней, с этой целью объявлено о запуске "горячей телефонной линии".

При этом, информационные ресурсы ЛДНР активно распространяют информацию о якобы имеющем место невероятно большом интересе к данной программе со стороны жителей Украины, желающих воспользоваться "помощью", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 17 февраля Захарченко в Луганске заявил, что боевики ДНР и ЛНР готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.

Несколько часов спустя в Кремле заявили, что угрозы Захарченко в адрес Украины были "эмоциями".