Кремль приказал Захарченко и Плотницкому усилить пропаганду "воссоединения народа Донбасса"

Жителям "украинской" части Донбасса сулят "материальную и медицинскую помощь".
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, данная программа была подписана Александром Захарченко и Игорем Плотницким 17 февраля и направлена на пропаганду идей "русского мира" в виде декларации "помощи мирному населению, проживающему в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины". Программа включает предоставление ряда услуг, в т. ч. в виде материальной и медицинской помощи.
Главари ЛДНР активно распространяют информацию о данной программе среди широкой общественности, пытаясь привлечь как можно больше внимания к ней, с этой целью объявлено о запуске "горячей телефонной линии".
При этом, информационные ресурсы ЛДНР активно распространяют информацию о якобы имеющем место невероятно большом интересе к данной программе со стороны жителей Украины, желающих воспользоваться "помощью", добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, 17 февраля Захарченко в Луганске заявил, что боевики ДНР и ЛНР готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.
Несколько часов спустя в Кремле заявили, что угрозы Захарченко в адрес Украины были "эмоциями".