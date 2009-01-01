Кремль проверяет, насколько Россия готова к большой войне с Западом — Турчинов

Учения "Запад-2017" — это очередной шаг РФ по усилению конфронтации в Европе, говорит секретарь СНБО.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что во времяКремль проверяет, насколько их вооруженные силы и государство в целом готовы к "большой войне" с Западом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает УНИАН.

"К войне готовятся не ВС РФ, а все Российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время СКШУ "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", — цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.

По его убеждению, на фоне сложной экономической ситуации, которая заставила Кремль даже прибегнуть к сокращению военных статей государственного бюджета РФ, проведение таких масштабных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки.

"Наоборот, речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве. Слабая привлекательность общественно-политической и социально-экономической модели нынешней России, прогрессирующая ограниченность ее экономического потенциала заставляют Кремль прибегать к "последнему доводу королей" — военной силе. Следовательно, уже в очерченной временной перспективе не исключены новые попытки российского военного вмешательства в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии", — отметил секретарь СНБО.

"СКШУ "Запад-2017" являются очередным российским шагом по усилению конфронтации на Европейском континенте и требуют очень серьезной реакции со стороны как Запада, так и Украины", — подчеркнул Турчинов и заверил, что руководство Украины, ВСУ, другие органы сектора безопасности и обороны принимают необходимые меры для защиты нашего государства.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Напомним, ранее Турчинов назвал необъявленные цели российских учений "Запад-2017".