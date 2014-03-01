Кремль резко меняет тактику в отношении Украины — российский политолог

Пионтковский рассказал, как смерть Чуркина стала частью плана Путина по Лугандонии.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский на сайте Каспаров ру.
"Прекращаются все разговоры о вталкивании раковой опухоли Лугандонии в политическое тело Украины. Наоборот, взят курс на повышение уровня ее субъектности (признание паспортов ДНР и ЛНР, рублевая зона, смена украинских собственников). Нет, речь ни в коем случае не идет о подготовке аннексии. Она абсолютно не входит в планы Путина. Ему не нужны куски Украины. Ему нужна вся Украина. Москва готовится, "укрепив" политическое руководство Лугандонии, объявить ее истинной законной легитимной Украиной, а все, что за ее пределами — мятежной территорией, на которой бесчинствуют "жидобендеровские фашисты", — пишет политолог.
"В этой связи становится понятной логика убийства Чуркина и немедленно последовавшего за ним официального отказа Москвы (письмо Прокуратуры РФ) от зачитанного и зарегистрированного несчастным Чуркиным в СБ ООН письма Януковича с просьбой о введении войск. Путин при всех его личностных недостатках все-таки не отъявленный садист и мог отдать приказ о ликвидации верного служаки только в силу каких-то высших государственных соображений. И какие же подобные соображения могли быть связаны с письмом трехлетней давности, о котором давно позабыли?", — отметил он.
Пионтковский считает, что в свете новой путинской концепции всеяукраинской легитимизации власти в Донецке — огромные.
"Законные украинские власти не могли обращаться к Путину с просьбой о вводе войск три года назад по той простой причине, что им по новому плану Путина еще придется обратиться с такой просьбой из "легитимной столицы Украины Донецка".
При живом Чуркине и действительном письме Януковича от 1/3/2014 такая (вторичная!) просьба выглядела бы фарсом.
Спи спокойно, дорогой Виталий Иванович! Твоя мученическая смерть послужит великому делу Русского Мира", — отметил политолог.
Потрясенный оглушительным провалом операции "Трампнаш" Владимир Таврический готовит новую масштабную авантюру, говорит эксперт.
"Впечатляет та настойчивость, с которой наш отважный Крот пытается в последние дни привлечь внимание общества к обстоятельствам зачистки Чуркина, этому спусковому крючку грядущих событий.
Убежден, что в минуты роковые он движим не только своим личным стремлением предотвратить катастрофу, но и отражает позицию 2-3 своих cохранивших остатки разума всеблагих собеседников на самой вершине российской власти. К этому узкому кругу явно не относится Шойгу, на которого Крот развернул атаку по всем направлениям", — подчеркнул Пионтковский.
Напомним, украинский журналист Виталий Портников отметил, что Путин начал новый этап "освоения" захваченных у Украины территорий.