Кремль резко меняет тактику в отношении Украины — российский политолог

Пионтковский рассказал, как смерть Чуркина стала частью плана Путина по Лугандонии.

Владимир Путин. Reuters

Кремль снова резко меняет тактику в отношении Украины. На сегодняшний день Минские соглашения де-факто мертвы. Всем стало ясно, что президент РФ Владимир Путин не уйдет с Донбасса, а сам российский лидер понял, что ему не удастся заставить Киев разрушить украинское государство ради фальшивого "восстановления территориальной целостности".

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский на сайте Каспаров ру.

"Прекращаются все разговоры о вталкивании раковой опухоли Лугандонии в политическое тело Украины. Наоборот, взят курс на повышение уровня ее субъектности (признание паспортов ДНР и ЛНР, рублевая зона, смена украинских собственников). Нет, речь ни в коем случае не идет о подготовке аннексии. Она абсолютно не входит в планы Путина. Ему не нужны куски Украины. Ему нужна вся Украина. Москва готовится, "укрепив" политическое руководство Лугандонии, объявить ее истинной законной легитимной Украиной, а все, что за ее пределами — мятежной территорией, на которой бесчинствуют "жидобендеровские фашисты", — пишет политолог.

"В этой связи становится понятной логика убийства Чуркина и немедленно последовавшего за ним официального отказа Москвы (письмо Прокуратуры РФ) от зачитанного и зарегистрированного несчастным Чуркиным в СБ ООН письма Януковича с просьбой о введении войск. Путин при всех его личностных недостатках все-таки не отъявленный садист и мог отдать приказ о ликвидации верного служаки только в силу каких-то высших государственных соображений. И какие же подобные соображения могли быть связаны с письмом трехлетней давности, о котором давно позабыли?", — отметил он.

Пионтковский считает, что в свете новой путинской концепции всеяукраинской легитимизации власти в Донецке — огромные.

"Законные украинские власти не могли обращаться к Путину с просьбой о вводе войск три года назад по той простой причине, что им по новому плану Путина еще придется обратиться с такой просьбой из "легитимной столицы Украины Донецка".

При живом Чуркине и действительном письме Януковича от 1/3/2014 такая (вторичная!) просьба выглядела бы фарсом.

Спи спокойно, дорогой Виталий Иванович! Твоя мученическая смерть послужит великому делу Русского Мира", — отметил политолог.

Потрясенный оглушительным провалом операции "Трампнаш" Владимир Таврический готовит новую масштабную авантюру, говорит эксперт.

"Впечатляет та настойчивость, с которой наш отважный Крот пытается в последние дни привлечь внимание общества к обстоятельствам зачистки Чуркина, этому спусковому крючку грядущих событий.

Убежден, что в минуты роковые он движим не только своим личным стремлением предотвратить катастрофу, но и отражает позицию 2-3 своих cохранивших остатки разума всеблагих собеседников на самой вершине российской власти. К этому узкому кругу явно не относится Шойгу, на которого Крот развернул атаку по всем направлениям", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников отметил, что Путин начал новый этап "освоения" захваченных у Украины территорий.