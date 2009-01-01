Кремль ждет, когда в Украине все станет совсем плохо — российский журналист

Бабченко заявил, что объявлять "режимы тишины" на Донбассе нужно.

Украина может решить конфликт на Донбассе только силовым способом. Хотя нельзя исключать и вариант того, что Кремль может ввести уже войска не как захватчик, а как миротворец.

Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".

"Решение этого вопроса, повторюсь, я вижу, к сожалению, только силовое. Это если говорить со стороны Украины. Со стороны России — по-моему, Кремль ждет, когда в Украине все станет совсем плохо, государство начнет трещать по швам, и предпринимает к этому активные меры, чтобы ввести уже войска не как захватчик, а как миротворец, как полицейский — спасая от анархии и кровавого хаоса. Такой вариант развития событий я тоже полностью не исключаю", — отметил журналист.

Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл объявлять на Донбассе "режимы тишины", если все равно они ни разу так и не соблюдались, Бабченко сказал: "Есть. Все же та интенсивность, что имеем сейчас, совсем не та, что имели во время боев под Дебальцево.

Ранее Бабченко заявля, почему Украине был необходим "Минск".

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