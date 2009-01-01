Кремлёвская шпана в растерянности, или Из двух зол надо выбирать меньшее

США указали место России в ряду стран-изгоев и дало чёткий сигнал, что церемониться с "путиноидами" не будет.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин Reuters

В ситуации, когда Украина не может, а Россия не хочет, Минские договорённости, на которые возлагали столько надежд, потеряли смысл и попросту себя исчерпали, оказавшись мёртворождённым дитём (украинской стороной было проигнорировано железное правило: с террористами переговоры не ведут — террористов уничтожают). Камень преткновения — безоговорочная амнистия всех боевиков и проведение нелегитимных, противоречащих украинскому законодательству выборов в ОРДЛО, на первоочерёдности которых настаивает Кремль и на что Украина никогда не пойдёт. Одним словом — тупик в условиях продолжающихся боевых действий на линии противостояния в Донбассе и на фоне дальнейшего ухудшения отношений между когда-то братскими странами (как оказалось, с таким "старшим братом" как Россия, Украине и враги не нужны).

Украинский политикум, пребывающий в состоянии привычного вялотекущего кризиса, дальше глубокомысленных рассуждений о том, что "худой мир лучше доброй войны", продвинуться не может. А путинская шобла, с интересом наблюдающая за происходящими событиями на востоке Украины, регулярно подливает масло в огонь, используя все средства, которые для этого хороши — от агрессивной антиукраинской риторики до вполне конкретной материальной помощи боевикам в виде мин, снарядов и прочей взрывоопасной хрени, завозимой на регулярной основе "гуманитарными" конвоями.

Коллективные усилия Запада, осуждающего агрессивные действия Кремля по отношению к Украине, тоже не дают заметного результата. А все прогнозы о скором коллапсе путинского режима и развале РФ не имеют достаточных оснований, учитывая терпимость россиян к лишениям и восторженное отношение к своему лидеру, независимо от того, что бы он ни предпринимал.

Правда, события последнего месяца должны вселить надежду на выход из тупиковой ситуации. 2-го августа американский президент Дональд Трамп подписал судьбоносный закон, представленный Конгрессом США, который:

во-первых — официально объявил Россию агрессором, включив её в триаду Иран — КНДР — РФ;

во-вторых — значительно расширил и углубил санкционный список, бьющий по её финансово-экономическому сектору.

Тем самым руководство США решительно указало место России в ряду стран-изгоев и дало чёткий сигнал, что церемониться с "путиноидами" больше не будет.

В свою очередь, украинскому руководству надо бы воспользоваться сложившейся ситуацией и попытаться предпринять все возможные меры по освобождению Донбасса от оккупантов, пока кремлёвская шпана пребывает в растерянности и вряд ли пойдёт на обострение конфронтации с Украиной — других забот хватает. Логика подсказывает, что именно сейчас окрепшие ВСУ могли бы продемонстрировать свою состоятельность и решительным броском, используя фактор внезапности, продвинуться к границе с Россией, уничтожая на своей законной территории вражескую бронетехнику, подавляя огневые точки боевиков и блокируя мятежные населённые пункты, которые, потрепыхавшись немного, сдадутся на милость победителя, убедившись в том, что поддержки от "паханата" уже не дождутся. Вспомните, как крошечный Израиль громил гораздо более сильного агрессора, одержав сокрушительные победы в трёх войнах и надолго отбив охоту на него нападать.

Если же ничего не предпринимать, то мы ещё много месяцев, а может быть и лет будем слушать ежедневные неутешительные сводки о раненых и погибших на линии противостояния, так как все альтернативные варианты, в том числе размещение в Донбассе любых миротворческих контингентов могут привести только к консервации конфликта.

А из двух зол, как было сказано выше, надо выбирать меньшее.

Олег Коршунов, Заслуженный штурман испытатель-СССР