Крепкие нервы. Волонтер рассказал о визите Турчинова на передовую, опубликованы фото и видео

Волонтер надеется, что те наши позиции, на которых был Турчинов, скоро останутся в тылу ВСУ.

Турчинов на Светлодарской дуге . facebook.com/ato.news

В Донецкой области на передовых позициях украинских воинов на Светлодарской дуге побывал Секретарь СНБО

Об этом пишет волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook.

"Сегодня на Светлодарскую дугу приезжал Секретарь СНБО Александр Турчинов.

Судя по фото и видео, нужно иметь крепкие нервы или "другое", чтобы поехать на те позиции, на которых он сегодня был.

Не каждый проверяющий, приезжающий на Светлодарскую дугу, имел желание ехать на наши самые передовые позиции, которые еще некоторое время назад были либо в серой зоне поближе к позициям противника, либо под контролем противника, и самому все посмотреть.

Находиться недалеко от таких сепарских позиций как "Цирк", "Муравейник" (да тот самый, который столько горя нам принес и который пока еще не наш) или "того самого леса", за который были тяжелейшие бои зимой — смогут не все.

Там такие позиции в полях — враг ведь совсем рядом и практически видит тебя, там в любое время суток по тебе может прилететь.

Очень надеюсь, что те наши позиции, на которых он был, скоро останутся у нас в тылу.

Там уже не так далеко осталось до пригорода Дебальцево", — написал волонтер.

Напомним, в сентябре силы АТО на Светлодарской дуге вернули Украине еще несколько сотен метров.