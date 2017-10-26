Криминалист назвала новую версию теракта в Киеве, покушались не на Мосийчука

Эксперт отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали.

Взрыв в Киеве, иллюстрация. espreso.tv

По мнению юриста-криминолога Анны Маляр в эфире "Громадського радіо", покушение было не на нардепа, а на погибшего полицейского Михаила Мормиля.

К такому выводу она пришла, проанализировав видео с камеры наблюдения.

"На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме (Михаил Мормиль. — Ред). А сам Мосийчук, Бала (пострадавший в результате взрыва политолог. — ред.) были на определенном расстоянии", — сказала Маляр.

По ее мнению, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Зато ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп.

"Если есть посягательство на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и т.д., то планируется, что человек будет проходить мимо", — считает Маляр.

Эксперт также отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали.

Маляр подчеркнула, что следователи обязательно должны рассматривать эту версию, поскольку она "абсолютно логична".

В прокуратуре Михаила Мормиля называют "случайным прохожим".

Напомним, 25 октября, у входа в дом на улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Эспрессо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва погиб телохранитель народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука — 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир. При этом сам нардеп, политолог Виталий Бала и еще 2 прохожих получили ранения. Сейчас Мосийчук в состоянии средней тяжести, операция прошла успешно.

Утром стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от взрыва у офиса Эспрессо. Это один из прохожих, житель этого же дома, подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

Прокуратура назвала главные версии покушения на Мосийчука.

Следователи уже заявили, что взрывчатка была приведена в действие дистанционно. Также у следователей есть видео того момента, когда террорист на мопеде привез взрывчатку под редакцию.

Не исключено, что для теракта была применена советская мина МОН-50, или аналогичное ей самодельное взрывное устройство.

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видео: Еспресо