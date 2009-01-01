В 14-м году шло зомбирование через ящик, отметил Петрулевич.

Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 062.ua

На оккупированном Донбассе большинство населения не воспринимает идей "русского мира".

Об этом заявил бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал Александр Петрулевич, сообщает gordonua.

"В 14-м году шло зомбирование через ящик. Что Россия придет, будет "русский мир", станет все хорошо, и мы красиво зацветем. Это уже позади. Основная часть населения там остается украинской. Они не воспринимают "русский мир". Поставленные Москвой Захарченко, Плотницкий & Co себя уже показали. Кроме грабежа, ничем не занимаются. Никакое государство не строится. Предприятия встали, рабочих мест нет. Помощи от РФ нет никакой", — сказал Петрулевич.

Напомним, ранее журналист рассказал, что в Кремле думают, как уйти с Донбасса, не потеряв лицо.