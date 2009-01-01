Крупный чиновник Нацполиции руководил погромом одного из СМИ во время Майдана - журналист

Настоящим организатором мероприятия была СБУ, пишет Владимир Бойко.

Один из ключевых людей в МВД, заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Дмитрий Бут руководил погромом редакции сайта "Цензор.нет" в декабре 2013 года. Об этом в статье "Попутчик революции", опубликованной на resonance.ua , пишет журналист Владимир Бойко.

"В ходе выполнения ответственного задания (от администрации экс-президента Янковича", - Ред.) во время акций протеста, разразившихся в Киеве 1 декабря 2013 года (в ходе операции правоохранителей, - Ред.) Бут попал в редакцию "Цензор.нет", откуда вынес компьютеры", - говорится в статье.

"Настоящим организатором этого мероприятия была СБУ, - пишет журналист. - Но официально обыском командовали следователи Бут и Черненко. Для этого Бут распорядился зарегистрировать уголовное производство за фактом якобы трудового спора между сотрудником подконтрольному Батькивщине газеты "Вечірні вісті" Наталией Сидоровой и изданием.

Все остальное было делом техники – переодетые в милицейскую форму сотрудники СБУ окружили комплекс домов на улице Туровской, где находился офис Батькивщины и редакции "Вечірніх вістей", "Цензор.нет" и INTV, после чего Бут и Черненко, провели обыск и изъяли сервера из офиса "Батькившины", а также вынесли все компьютеры из редакции "Цензора", остановив работу сайта".

Как пишет журналист, это было сделано, в том числе, чтобы запугать журналистское сообщество на фоне нарастающих акций протеста в Киеве.

"Организатор этого беззакония (Бут, - Ред.) после Майдана не только не был наказан, а, наоборот, получил повышение и был назначен заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины", - отмечает Владимир Бойко.