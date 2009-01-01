"Крым — это Украина". В США заявили о четвертом годе оккупации полуострова

Мы, как раньше, непоколебимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины, заявили американские дипломаты.

В США заявили о поддержке Украины 112.ua

Соединенные Штаты Америки в третью годовщину захвата парламента Крыма российскими военнослужащими непоколебимы в поддержке суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня мы так же непоколебимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины. Крым — это Украина", — говорится в сообщении.

"Три года назад, крымский парламент в Украине было незаконно захвачен силовым путем. Сегодня, когда начинается четвертый год российской оккупации Крыма, мы, как раньше, непоколебимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины", — заявили американские дипломаты.

Напомним, ранее у Трампа заявили, что "Россия — враг, а не друг".