Крым принадлежит Украине. Собчак поддержала санкции против России

"Путин — это не Россия", — подчеркнула Собчак, добавив, что многие граждане негативно относятся к политике российского президента.

Ксения Собчак. facebook.com/pg/kandidatprotivvseh

Об этом она заявила в эфире американского телеканала CNN, сообщает Deutsche Welle.

"Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые были созданы. Мы нарушили международное законодательство. Согласно международному праву, Крым принадлежит Украине. Это очень важно, и я хочу это подчеркнуть", — заявила она.

Она также обратилась к руководству США, призвав разделять власти РФ и обычных россиян.

"Путин — это не Россия", — подчеркнула она, добавив, что многие граждане негативно относятся к политике российского президента.

По ее словам, она поддерживает санкции, наказывающие связанных с Владимиром Путиным олигархов, но считает неправильным, что российские студенты не могут получить американские визы.

"Это несправедливо по отношению к ним. Почему нужно наказывать россиян за политику человека, которого они не поддерживают и который не позволяет нам провести честные выборы", — добавила она.

Как известно, 18 октября российская телеведущая Ксения Собчак официально объявила о своих намерениях баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.

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