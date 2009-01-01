Украинский дипломат Андрей Мельник написал сообщение в своем микроблоге Twitter.

Крым будет принадлежать Украине, заявил Мельник ru.krymr.com

Временно оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины, заявил в ответ лидеру правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Александеру Гауланду посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter, разместив ссылку на материал газеты Hamburger Abendblatt.

"В интервью немецким газетам Funke Mediengruppe (4 млн. читателей) ответил Гауланду из AfD: "Крым снова будет принадлежать Украине!", — написал Мельник.

Отметим, что Гауланд, возглавляющий список партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Бундестаг, высказывался о том, что введенные против России санкции не помогут вернуть Крым Украине. Также он считает контрпродуктивными санкции против России, введенные после аннексии Крыма.

Напомним, ранее немецкий эксперт объяснил, как Запад может помочь Украине вернуть Крым и Донбасс.