Крым станет для РФ неподъемным бременем. Украина заставит Кремль отвечать за свои деяния — Порошенко

Порошенко заявил, что Киев заставит Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины.

Петр Порошенко. twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина заставит Россию отвечать языком права за свои действия на территории нашего государства и создаст такие условия, чтобы аннексированный Крым стал для Москвы неподъемным бременем.

Об этом Порошенко заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны, пишет УНИАН.

"Что касается Крыма. Можем ли мы отбить Крым у России силой? Нет. Уйдет ли она оттуда сама? Нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь", — сказал Порошенко.

"Мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь", — подчеркнул глава государства.

"Мы используем инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, различные международные платформы и мониторинговые механизмы — начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО", — отметил президент.

Он также заявил, что Киев заставит Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины.

"Привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности долговременный, но я верю, эффективный процесс. И мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины", — подчеркнул президент.

По словам главы государства, первые слушания в Международном суде ООН продемонстрировали, что дела чрезвычайно трудные и комплексные.

"Украина является пионером и никогда до этого практики такой не было, мы ее начали. Россия будет отвечать, мы на правильном пути. Суд уже приказал России прекратить нарушения прав человека в Крыму и политику расовой дискриминации на полуострове, зафиксировав этот факт", — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для окончания российской интервенции в Крыму и на Донбассе.