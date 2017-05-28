Крым вернется в Украину раньше, чем этого хотели бы в Кремле — Чубаров

Глава Меджлиса уверен, что Крым будет возвращен дипломатическим путем.

Reuters

Аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины гораздо раньше, чем этого хотели бы в Кремле.

Такое мнение высказал народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".

"Это будет при нашей жизни. Мы вернемся в Крым — иначе и быть не может", — сказал он.

По его словам, история Российской империи и СССР продемонстрировала, что в Кремле не могут управлять большими территориями.

"Я думаю, что много народов, которые против своей воли удерживаются в Российской Федерации, тоже будут очень счастливы от такого развития событий (развала РФ, — ред.). Там есть Татарстан мощный, есть Башкирия, есть буряты, есть удмурты, есть Кавказ", — отметил он.

Глава Меджлиса подчеркнул, что дезинтеграция РФ должна происходить под внешним контролем, поскольку Россия обладает значительным ядерным арсеналом.

"Потому что речь идет о ядерном оружии, которое сегодня находится в руках у людей, которые не ценят ни своей жизни, ни настоящего, ни будущего своего народа. И, тем более, их не волнует существование и будущее их соседей", — добавил Чубаров.

Глава Меджлиса уверен, что Крым будет возвращен дипломатическим путем.

"Я вижу возвращение Крыма в результате не военных, а дипломатических действий. Но понимаю и то, что участие в будущей судьбе Крыма примет ряд мощных игроков", — сказал он, добавив, что имеет ввиду США, Европейский Союз, Турцию, Украину, РФ, Грузию, Румынию и Болгарию.

"А почему нет? Это черноморские страны... Они все будут иметь разный вес. Не обязательно все будет именно так. Возможен большой перечень стран или даже региональных организаций, созданных по другой формуле. Тот же ЕС или, скажем, НАТО. И каждый из этих игроков будет объявлять свои подходы, принципы. А некоторые будут приводить мотивацию, почему Крым должен принадлежать той или иной стране", — сказал Чубаров.

"Несмотря на то, что позиции Украины в вопросе принадлежности Крыма наиболее прочные, иногда при поиске компромисса крупными мировыми игроками игнорируются нормы международного права, например, как на Ялтинской конференции 1945 года", — сказал Чубаров.

"И в этой ситуации к тем мотивам, которые будет использовать Украина относительно нерушимости границ, территориальной целостности, можно добавить сверхмощный аргумент: право коренного народа на самоопределение […] Только в распоряжении Украины есть этот мощнейший рычаг — право коренного народа на самоопределение. Ни у кого больше. И поэтому мы должны быть готовы к таким переговорам", — подчеркнул председатель Меджлиса.

Также он обратил внимание на важность принятия законов, которые определили бы статус крымскотатарского народа в Украине.

Напомним, ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов заявил, что возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины абсолютно неизбежно.