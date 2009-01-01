"Крым является частью Украины". В Госдепе США потребовали от России вернуть украденный полуостров

Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают ее немедленно прекратить.

В Госдепе США потребовали от России вернуть Крым ru.krymr.com

США осуждают оккупацию Крыма и будут сохранять санкции против России до возвращения полуострова под контроль Украины.

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США, пишет УНИАН.

"Крым является частью Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают ее немедленно прекратить", — подчеркивается в заявлении.

"Связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", — подчеркнул представитель Госдепа.

В ведомстве напомнили, что три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. "Россия тогда устроила незаконный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как хорошо вооруженные иностранные войска оккупировали их землю", — говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты не признают российский "референдум" от 16 марта 2014 года, попытку аннексии Крыма и продолжающееся нарушение международного права. Мы вновь подтверждаем свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", — подчеркивают в Госдепе.

Отмечается, что на протяжении последних трех лет российские оккупационные "власти" в Крыму проводили кампанию по подавлению инакомыслия.

В Госдепе заявляют, что наблюдатели за соблюдением прав человека в оккупированном Россией Крыму задокументировали факты насильственных исчезновений, внесудебных казней, пыток и карательных психиатрических госпитализаций.

"Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политически мотивированным преследованиям и сталкиваются с продолжающимися репрессиями", — подчеркивают в США.

В Госдепе констатировали, что российские оккупационные "власти" заставили закрыться неправительственные организации и независимые средства массовой информации и постоянно отказывают международным наблюдателям в доступе на полуостров.

"Мы призываем Россию прекратить свои попытки подавить свободу слова, мирных собраний, ассоциаций и религии", — говорится в заявлении.

В свою очередь, Великобритания в третью годовщину незаконного референдума в Крыму напоминает России о необходимости возвращения полуострова Украине, говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Ровно 3 года назад, 16 марта, Россия провела нелегитимный референдум в Крыму и нелегально аннексировала Крым. Великобритания продолжает настаивать, что Крым — это Украина и должен быть возвращен Украине. Напоминаем России", — говорится в сообщении.

В то же время министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в третью годовщину оккупации Крыма призывает международное сообщество сохранять давление и экономические санкции в отношении Российской Федерации, говорится в ее заявлении, размещенном на сайте МИД Канады.

"Мы безоговорочно осуждаем это нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности", — подчеркнула Фриланд.

Она констатировала, что со времени оккупации Крыма на полуострове происходит грубое подавление прав человека вместе со свободой слова и собраний граждан.

"Канада глубоко обеспокоена политически мотивированным применением "антитеррористического" и "антиэкстремистского" законодательства, продолжающимися притеснениями правозащитников, журналистов и адвокатов, своевольными задержаниями, исчезновениями и преследованиями крымских татар и других меньшинств. Мы осуждаем запрет Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и призываем Россию отменить незаконное и аморальное решение", — подчеркнула Фриланд.

Также глава канадского внешнеполитического ведомства заявила, что позорным является то, что Россия препятствует в доступе в Крым международным правозащитным организациям, в том числе мониторинговой миссии ООН по правам человека. Фриланд напомнила, что важность доступа к полуострову была одобрена соответствующей резолюцией в декабре 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Канада выступила одним из соавторов резолюции.

"Канада непоколебима в поддержке народа Украины. Все международное сообщество должно сохранять давление на Россию, в том числе экономические санкции, до тех пор, пока Россия не будет уважать международное право и суверенитет Украины", — подчеркнула Фриланд.

Европейский Союз не признает и осуждает аннексию Россией Крыма, что является прямым вызовом международной безопасности, сообщает Постоянное представительство ЕС в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в микроблоге в Twitter.

"Не признаем и осуждаем незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, что является нарушением международного права и является прямым вызовом международной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС приветствуют продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и подтвердили, что мандат СММ охватывает всю Украину, включая Крым.

Напомним, ранее Европарламент потребовал от России прекратить выдавать паспорта в Крыму и освободить политзаключенных.