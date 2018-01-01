Крымские татары не будут участвовать в выборах оккупантов в Крыму — Чубаров

Абсолютное большинство крымских татар полно достоинства и смелости, чтобы не поддаваться на шантаж и угрозы, отметил нардеп.

В Крыму оккупанты угрожают крымским татарам, чтобы заставить их участвовать в росссийских выборах, отметил нардеп Reuters

В захваченном Российской Федерацией Крыму крымские татары не будут участвовать в президентских выборах страны-агрессора

Проведение выборов главы РФ на полуострове является незаконным, написал нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"… граждане, принимающие непосредственное участие в их подготовке и проведении, будут считаться такими, что нарушили действующее законодательство Украины", — отметил политик.

По его словам, Меджлис "отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборантов с целью принудить их к участию в незаконных выборах".

"… абсолютное большинство крымских татар полно достоинства и смелости, чтобы не поддаваться на шантаж и угрозы, которые поступают со стороны российских оккупантов", — добавил народный избранник.

Напомним, в России на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал нынешнего лидера страны Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента, в котором международное сообщество призывают не признавать результаты выборов в РФ из-за голосования в Крыму.