Крымский сценарий. Кравчук рассказал, как Путин пытался захватить Украину "мирным путем"

Санкции — это же не просто так, отметил первый президент Украины.
Об этом первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил в интервью "Апострофу".
"Они планировали, они рассчитывали, они ждали. Я же вам говорил: они видели, что оно и так постепенно идет к тому. Чего спешить? Зачем война? Они же знали, что война вызовет сопротивление мира. Как и произошло в конечном итоге. Санкции — это же не просто так", — отметил Кравчук.
По его словам, Россия готовилась захватить Украину мирным путем, а если не получится — то силовым. Вместе с тем, Кравчук уточнил, что на Донбассе Кремль готовился реализовать тот же план, что и в Крыму.
"Но тут оказали сопротивление. И теперь надо считаться. Уже совсем другая ситуация. И так быстро, как было в Крыму, уже не будет", — подчеркнул Кравчук.
Напомним, ранее российский финансист рассказал об "агонии режима Путина".