Крымский сценарий. Кравчук рассказал, как Путин пытался захватить Украину "мирным путем"

Санкции — это же не просто так, отметил первый президент Украины.

Кравчук рассказал, как Путин пытался захватить Украину Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытался захватить Украину мирным путем.

Об этом первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил в интервью "Апострофу".

"Они планировали, они рассчитывали, они ждали. Я же вам говорил: они видели, что оно и так постепенно идет к тому. Чего спешить? Зачем война? Они же знали, что война вызовет сопротивление мира. Как и произошло в конечном итоге. Санкции — это же не просто так", — отметил Кравчук.

По его словам, Россия готовилась захватить Украину мирным путем, а если не получится — то силовым. Вместе с тем, Кравчук уточнил, что на Донбассе Кремль готовился реализовать тот же план, что и в Крыму.

"Но тут оказали сопротивление. И теперь надо считаться. Уже совсем другая ситуация. И так быстро, как было в Крыму, уже не будет", — подчеркнул Кравчук.

Напомним, ранее российский финансист рассказал об "агонии режима Путина".