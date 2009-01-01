Крымского адвоката посадили на 10 суток из-за поста в соцсети

В Бахчисарае "суд" арестовал на 12 суток задержанного утром крымскотатарского активиста Сейрана Салиева.

Эмиль Курбединов Facebook.com

В оккупированном Крыму, в "Железнодорожном райсуде Симферополя", продолжается процесс по административному делу крымского адвоката Эмиля Курбединова, которого задержали сегодня утром.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному утром крымскому адвокату Эмилю Курбединову.

"Эмиль Курбединов признан виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КоАП (Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, или атрибутики, или символики экстремистских организаций или другой атрибутики, или пропаганда символики, или публичная демонстрация которых запрещены федеральным законами — прим.ред.)", — написал он.

Также Наумлюк пояснил, что санкция этой статьи предусматривает арест на 10 суток.

Отдельно журналист отметил, что в Бахчисарае "суд" арестовал на 12 суток задержанного утром крымскотатарского активиста Сейрана Салиева.

Напомним, в России суд снова продлил арест Сущенко.