Ксюша. Крым. Дружба. Жвачка. Обозреватель назвал главную задачу предвыборных месседжей Собчак

Обозреватель считает, что с месседжами по Крыму и Украине Собчак будет ходить по эфирам всю предвыборную кампанию.

Ксения Собчак Instagram

Заявления о возвращении оккупированного Крыма и дружбе с Украиной станут главными месседжами телеведущей Ксении Собчак, которая намерена баллатироваться в президенты России . Именно с ними она будет ходить по эфирам всю предвыборную кампанию.

Об этом заявил политическийц обозреватлеь Олег пономарь на своей странице в Facebook.

"Ясно первокласснику, что Собчак не баллотировалась бы в президенты РФ, если бы это не было частью спектакля под названием "Выборы". Это просто придаст спектаклю перца, гламура, живости. Но в ее роли есть и очень важный политический момент", — считает Пономарь.

Эксперт напомнил заявление журналистки: "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать".

Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка".

Обозреватель считает, что это высказывание, которое не могут сказать власти РФ с экрана.

"Ведь они государственники и собиратели земель. Таф политики. Но это то, что они говорят не с телевизора. То, что Путин говорит Трампу или Лавров Тиллерсону. "Из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период (лет 10, например), какую-то международную администрацию и тд, пока Крым не перейдет Украине", — говорит Пономарь.



Он считает, что с этими месседжами Собчак будет ходить по эфирам всю предвыборную кампанию.

"Привыкайте к этой мысли, российские обыватели. И будут жаркие дискуссии. И будет много "за" и "против". Но будущий президент (кто бы он ни был) после своего избрания скажет — "Видите, есть и такая точка зрения в обществе. И я не могу ее игнорировать, ведь это тоже наши граждане. И кампания показала, что эту точку зрения поддерживают много наших граждан и т.д.", — отметил обозреватель.

Пономарь также прокомментировал и второе заявление Собчак: "Украина — важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений — "самая главная задача". "Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой".

"…и с этим месседжем также она будет ходить по эфирам. Типа, Крым будем потихоньку возвращать и опять мы с Украиной — вместе", — отметил он.

"Вот такой сценарий. Нехитрый. Предсказуемый. Ибо Минфин США работает", — подытожил Пономарь.

Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

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