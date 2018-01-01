Сегодня, 15:34 RSS

"Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть?": сенсационные тезисы выступления Савченко. Видео

Сегодня, 14:03

Нардеп рассказала о преступлениях Майдана и прокомментировала заявления об ее связях с Москвой.

Надежда Савченко
Савченко объяснила, почему расстрелы на Майдане расследованы не будут
15 марта народный депутат Надежда Савченко провела брифинг под зданием Главного управления СБУ, куда ее вызвали на допрос по делу главы центра освобождения пленных Владимира Рубана.

В ходе брифинга она обратилась с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину и сообщила, что во время событий на Майдане нынешний спикер Рады Андрей Парубий вводил снайперов в гостиницу "Днепр".

"Главред" приводит основные тезисы выступления Надежды Савченко.

О преступлениях Майдана

"Луценко с трибуны призывал сместить власть. И обещал людям, что будет на Майдане оружие. … Я видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", – заявила Савченко.

О смене власти

"Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? … У нас про это не говорит только ленивый. … Если мы хотим выжить в этой стране, нам необходима тотальная смена политической системы. Это то, чего Рада очень сильно боится. … Власть посылает народ на смерть и думает, что сама она бессмертна. Но она не бессмертна. И те красные линии, про которые поет Порошенко, ему необходимо понимать, а вместе с ним и всей действующей власти, что эти красные линии у них под ногами. И это им не нужно их переступать".

О руке Кремля и преступлениях украинской власти

"У нас сейчас очень важно навешать ярлыки, обвинять, что везде есть "рука Кремля". Это очень выгодно действующей власти. … Преступления действующей власти начались задолго даже до Революции Достоинства. Они начались тогда, когда власти начали становиться олигархами. … Ни Оранжевая революция, ни Революция Достоинства у нас не проходили с подачи России, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира".

Об обмене пленными

В ходе брифинга Савченко предложила Путину обменять 60 украинских военнопленных на 20 россиян, которые находятся в Украине. "Двадцать граждан РФ находятся в Украине. Заберите их, пожалуйста, покажите, что ваши люди вам небезразличны", – заявила нардеп.

По ее мнению, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.

О связях, порочащих ее

Савченко заявила, не знакома с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. "Я благодарна ему за его действия по освобождению пленных", – добавила она.

По ее словам, она также не ездила в РФ, "кроме, как к Карпюку и Клыху". Свое пребывание в российской тюрьме в качестве добровольного визита в Россию Савченко не засчитывает.

О Рубане

"Я уважаю Рубана за то, что делал на фронте, но идет война спецслужб. Иногда нужно специально оружие врага и в тылу".

При этом Савченко добавила, что собирается взять Рубана на поруки.

Напомним, Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в УкраинеВнимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. 
Теги:  
Надежда Савченко, Владимир Рубан, Юрий Луценко, допрос, СБУ, брифинг, Майдан
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...