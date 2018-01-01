"Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть?": сенсационные тезисы выступления Савченко. Видео

Нардеп рассказала о преступлениях Майдана и прокомментировала заявления об ее связях с Москвой.

Савченко объяснила, почему расстрелы на Майдане расследованы не будут

15 марта народный депутат Надежда Савченко провела брифинг под зданием Главного управления СБУ, куда ее вызвали на допрос

В ходе брифинга она обратилась с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину и сообщила, что во время событий на Майдане нынешний спикер Рады Андрей Парубий вводил снайперов в гостиницу "Днепр".

"Главред" приводит основные тезисы выступления Надежды Савченко.

О преступлениях Майдана

"Луценко с трибуны призывал сместить власть. И обещал людям, что будет на Майдане оружие. … Я видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", – заявила Савченко.

О смене власти

"Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? … У нас про это не говорит только ленивый. … Если мы хотим выжить в этой стране, нам необходима тотальная смена политической системы. Это то, чего Рада очень сильно боится. … Власть посылает народ на смерть и думает, что сама она бессмертна. Но она не бессмертна. И те красные линии, про которые поет Порошенко, ему необходимо понимать, а вместе с ним и всей действующей власти, что эти красные линии у них под ногами. И это им не нужно их переступать".

О руке Кремля и преступлениях украинской власти

"У нас сейчас очень важно навешать ярлыки, обвинять, что везде есть "рука Кремля". Это очень выгодно действующей власти. … Преступления действующей власти начались задолго даже до Революции Достоинства. Они начались тогда, когда власти начали становиться олигархами. … Ни Оранжевая революция, ни Революция Достоинства у нас не проходили с подачи России, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира".

Об обмене пленными

В ходе брифинга Савченко предложила Путину обменять 60 украинских военнопленных на 20 россиян, которые находятся в Украине. "Двадцать граждан РФ находятся в Украине. Заберите их, пожалуйста, покажите, что ваши люди вам небезразличны", – заявила нардеп.

По ее мнению, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.

О связях, порочащих ее

Савченко заявила, не знакома с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. "Я благодарна ему за его действия по освобождению пленных", – добавила она.

По ее словам, она также не ездила в РФ, "кроме, как к Карпюку и Клыху". Свое пребывание в российской тюрьме в качестве добровольного визита в Россию Савченко не засчитывает.

О Рубане

"Я уважаю Рубана за то, что делал на фронте, но идет война спецслужб. Иногда нужно специально оружие врага и в тылу".

При этом Савченко добавила, что собирается взять Рубана на поруки.

Напомним, Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.