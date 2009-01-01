Кучма объяснил, почему признание РФ "паспортов" боевиков — путь к замораживанию конфликта на Донбассе

Россия давно приняла для себя решение устроить на постсоветском пространстве конфликт по образцу Приднестровья, заявил Кучма.

"Паспорт" ДНР pikabu.ru

Признание Россией "документов", выданных на оккупированной территории Донбасса является путем к замороженному конфликту по типу Приднестровья.

Об этом заявил второй президент Украины и представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, Россия давно приняла для себя решение устроить на постсоветском пространстве конфликт по образцу Приднестровья, замороженный конфликт. Ситуация с "паспортами" — это шаг в этом направлении", — подчеркнул Кучма.

По его словам, позиция Украины по разрешению конфликта на Донбассе такова: сначала – решение проблем, связанных с безопасностью, затем — все политические проблемы.

"Россия видит по-другому, а Европа пока что смотрит", — отметил Кучма.

Экс-президент добавил, что трудный период санкций Россия уже пережила и смогла найти "стежки-дорожки", необходимые для российского рынка.

Подробнее читайте в материале "Признание "паспортов" ЛДНР. Как Путин давит на Украину".