Кучма сделал резкое заявление по миротворцам на Донбассе

Кучма считает, если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны.

Леонид Кучма. УНИАН

Экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сомневается, что на территории нашей страны будут введены миротворческие войска.

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", — сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

Кучма выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны.

Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница — святая святых".

Он также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон", — подчеркнул он.

По словам Кучмы, на сегодняшний день 400 км неохраняемой границы Украины — это "чисто российская граница".

Напомним, в США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.