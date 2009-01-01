Кураторы намекнули Плотницкому на "частичное признание" ЛНР Россией

Представители АП РФ и минэкономразвития РФ встретились с руководством организации "Мир Луганщине".

Игорь Плотницкий glava-lnr.su

В Луганске состоялась встреча руководства контролируемогообщественного движения "Мир Луганщине" с российскими "кураторами" ЛНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, один был представлен как уполномоченный представитель администрации президента РФ, второй — минэкономразвития РФ.

На встрече "кураторы" отметили необходимость дальнейшего развития "государственности ЛНР" с перспективой "частичного признания" данного формирования со стороны России (смысл термина не пояснялся).

В этом контексте было указано на важность подготовки и проведения "местных выборов" для "окончательной легитимизации" самопровозглашенных органов власти ЛНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в декабре 2016-го главари ДНР и ЛНР провели тайное заседание c кремлевскими кураторами, целью совещания было обсуждение сложившейся ситуации в "республиках" и перспектив их существования.