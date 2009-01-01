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Кураторы щелкнули по носу Захарченко: кандидатуры полевых командиров "армии ДНР" не обсуждаем

Сегодня, 12:24

В Донецке идет проверка больших потерь боевиков в 11-м полку.

Захарченко
Александр Захарченко hvylya.net
С 18 февраля в 1-м и 2-м "армейских корпусах" боевиков работает инспекторская группа из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в рамках "инспекторской проверки" в штабах, а также отдельных частях 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР осуществляется замена командования. Главарь ДНР Александр Захарченко потребовал от российских "кураторов" согласования с ним кандидатур назначаемых новых начальников и командиров, однако ему было отказано.

А тем временем командование 1-го АК проводит проверку в подразделениях "11-го отдельного мотострелкового полка" (место дислокации — Донецк, участвует в боевых действиях на Авдеевском направлении).

Задачи проверки — выявление причин больших потерь личного состава на линии соприкосновения, внеплановый расход боеприпасов, что привело к исчерпанию запасов БК при том, что по документам они есть в наличии проверка состояния вооружения,  добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что пока Захарченко требовал согласования с ним замен командования частей 1 АК ДНР, кураторы нашли ему замену, и главарем ДНР может стать бывший регионал-предатель.

 

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Тымчук, Информсопротивление, Донецк, 11полк, Захарченко, проверка, потери, кураторы, армия ДНР, замена, полевые командиры
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