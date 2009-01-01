Кураторы щелкнули по носу Захарченко: кандидатуры полевых командиров "армии ДНР" не обсуждаем

В Донецке идет проверка больших потерь боевиков в 11-м полку.

Александр Захарченко hvylya.net

С 18 февралябоевиков работает инспекторская группа из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в рамках "инспекторской проверки" в штабах, а также отдельных частях 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР осуществляется замена командования. Главарь ДНР Александр Захарченко потребовал от российских "кураторов" согласования с ним кандидатур назначаемых новых начальников и командиров, однако ему было отказано.

А тем временем командование 1-го АК проводит проверку в подразделениях "11-го отдельного мотострелкового полка" (место дислокации — Донецк, участвует в боевых действиях на Авдеевском направлении).

Задачи проверки — выявление причин больших потерь личного состава на линии соприкосновения, внеплановый расход боеприпасов, что привело к исчерпанию запасов БК при том, что по документам они есть в наличии проверка состояния вооружения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что пока Захарченко требовал согласования с ним замен командования частей 1 АК ДНР, кураторы нашли ему замену, и главарем ДНР может стать бывший регионал-предатель.