"Back in USSR": Лукашенко объявил о создании единой страны с Россией

Александр Лукашенко во время рабочего визита в Калининградскую область сделал громкое заявление
С таким заявлением белорусский лидер Александр Лукашенко выступил во время рабочей встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.
Лукашенко также сказал, что он не считает Калининградщину чужим краем, а Беларусь продолжит отвечать за нее и не давать в обиду.
"Мы люди не чужие, у нас единое Отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, мы пытаемся построить нечто общее – назвали его Союзным государством", – заявил он.
По словам Лукашенко, и Беларусь, и Россия в последнее время постоянно сталкиваются с активной работой НАТО.
"Мы и вы тут соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией Североатлантического блока — НАТО", - отметил он.
Лукашенко также подчеркнул, что и РФ, и Беларуси нужно всегда блюсти свои интересы, которые на данном этапе совпадают по многим позициям.
Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Лукашенко " target="_blank">выразил недовольство "шалостями" РФ на границе с Беларусью.