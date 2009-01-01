"Back in USSR": Лукашенко объявил о создании единой страны с Россией

Александр Лукашенко во время рабочего визита в Калининградскую область сделал громкое заявление

Александр Лукашенко Владимир Астапкович

Власти Беларуси и России не разделяют свои страны по границам и пытаются построить единое государство.

С таким заявлением белорусский лидер Александр Лукашенко выступил во время рабочей встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

Лукашенко также сказал, что он не считает Калининградщину чужим краем, а Беларусь продолжит отвечать за нее и не давать в обиду.

"Мы люди не чужие, у нас единое Отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, мы пытаемся построить нечто общее – назвали его Союзным государством", – заявил он.

По словам Лукашенко, и Беларусь, и Россия в последнее время постоянно сталкиваются с активной работой НАТО.

"Мы и вы тут соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией Североатлантического блока — НАТО", - отметил он.

Лукашенко также подчеркнул, что и РФ, и Беларуси нужно всегда блюсти свои интересы, которые на данном этапе совпадают по многим позициям.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Лукашенко " target="_blank">выразил недовольство "шалостями" РФ на границе с Беларусью.