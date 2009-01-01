Курс — на Альянс. Почему заседание Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Украине

Россия будет очень остро реагировать на сближение Украины с НАТО, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Проведениесвидетельствует о том, что Киев и Брюссель согласовывают курсы движения нашего государства и Североатлантического альянса.

Об этом доктор политических наук, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Спрогнозировать ситуацию, в которой в 2020 году в Украине будет проходить Парламентская ассамблея НАТО (причем и международный, и внутренний украинский контекст), пока что сложно. Скорее, можно говорить о том, какое значение будет иметь решение о проведении такого мероприятия на сегодняшнюю политику в мире и Украине", — говорит политический эксперт.

"Я бы выделил два основных аспекта. Во-первых, это указывает на то, что сближение Украины и НАТО не является исключительно украинским пожеланием и безответным устремлением нашей страны. Это — курс, согласованный руководством нашего государства и руководством Североатлантического альянса", — подчеркнул политолог.

"Другое дело, что формы, в которых это сближение и будущее сотрудничество может разворачиваться, на сегодняшний день ограничены. Очевидно, они будут определяться весьма ситуативными возможностями и заданиями. Ведь классический путь — достижение соответствия критериям НАТО, подача заявки и вступление в Альянс — является традиционным для стран Центральной и Восточной Европы, но его Украина на данный момент пройти не может в силу многих причин, в том числе внутренних натовских. Но это не значит, что для нас закрыты возможности получения поддержки НАТО, развития взаимодействия и совершенствования собственного сектора безопасности. Все это будет происходить на индивидуальной институционной и политической основе. Именно об этом может свидетельствовать принятое решение", — уверен руководитель Центра исследований проблем РФ Нацинститута стратегических исследований.

"Во-вторых, такое решение свидетельствует о готовности нынешней власти, в первую очередь, президента Петра Порошенко, не только реализовывать заявленные приоритеты в плане европейской и евроатлантической интеграции в течение его первого президентского срока, но и о его расчете на то, что этот курс будет успешным, будет поддержан украинским обществом, и сигнализирует о его намерении продолжить этот курс, очевидно, во главе украинского государства во время следующего срока", — говорит Розумный.

По его мнению, на все эти процессы будет очень остро реагировать Россия: "Если Москва в нынешней ситуации закон Украины об образовании восприняла как "геноцид русского населения", то, очевидно, что РФ сейчас руководствуется в основном пропагандистскими мотивами в своих реакциях, и, наверное, она воспользуется этой возможностью, чтобы усилить образ врага в лице Украины, подтвердить свои идеологические штампы о "руке Запада" во всех украинских делах и т.д.".

"Но, вместе с тем, для меня вполне очевидно, что эта антинатовская риторика является не содержанием российской политики, а, скорее, ее прикрытием и риторической составляющей, рассчитанной в основном на внутренний российский контекст, в некоторой степени — на постсоветское пространство", — заметил политический эксперт.

"Но она не отражает сути отношений и стратегических интересов России в сотрудничестве со странами Североатлантического альянса, в первую очередь, с Соединенными Штатами как лидером этого процесса", — добавил он.

"Поэтому сейчас мы услышим разгромную критику данного решения. Но в перспективе, в 2020 году, все будет зависеть от того, как будут складываться реальные отношения России и Запада, будет ли реализован курс на смягчение и примирение. То есть в любой момент вся эта риторика Москвы может измениться до неузнаваемости", — подытожил Максим Розумный.

Ранее "Главред" сообщал, что госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил мнение, что нет причин отказывать Украине во вступлении в НАТО, "вопрос только — когда".