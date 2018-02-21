Курт Волкер объяснил, почему Украине не стоит забывать о "Минске"

У США и нашей страны одна цель, отметил спецпредставитель Госдепа.

Украине нужен "Минск", подчеркнул Курт Волкер 112.ua

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер утверждает, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях , они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет стране ее территорию.

Цель украинского государства и Штатов — восстановление территориальной целостности Украины, а для этого нужен "Минск", рассказал он в интервью "Европейской правде" в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Другой вопрос, что "Минск" у вас есть уже три с половиной года, и все это время вы ходите по кругу. Россияне требуют от Украины политических шагов, в том числе выборов. Но вы не можете пойти на них, пока нет того уровня контроля (на захваченной части Донбасса — Ред.), который позволит гарантировать безопасность", — отметил собеседник.

При этом РФ, в свою очередь, не соглашается отдавать контроль, пока не состоятся выборы. "Вам нужно что-то, что сможет разорвать этот круг. Эту роль должны выполнить миротворцы, которые гарантируют безопасность без передачи контроля Украине", — добавил дипломат.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что мира на Донбассе можно достичь за 12 месяцев, конфликт на востоке Украины — "ненужный, у россиян нет причин воевать с украинцами", по всей стране русскоговорящие люди живут нормальной жизнью.