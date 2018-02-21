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Курт Волкер объяснил, почему Украине не стоит забывать о "Минске"

Сегодня, 08:55

У США и нашей страны одна цель, отметил спецпредставитель Госдепа.

Курт Волкер
Украине нужен "Минск", подчеркнул Курт Волкер 112.ua
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер утверждает, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях, они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет стране ее территорию.

Цель украинского государства и Штатов — восстановление территориальной целостности Украины, а для этого нужен "Минск", рассказал он в интервью "Европейской правде" в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Другой вопрос, что "Минск" у вас есть уже три с половиной года, и все это время вы ходите по кругу. Россияне требуют от Украины политических шагов, в том числе выборов. Но вы не можете пойти на них, пока нет того уровня контроля (на захваченной части Донбасса — Ред.), который позволит гарантировать безопасность", — отметил собеседник.

При этом РФ, в свою очередь, не соглашается отдавать контроль, пока не состоятся выборы. "Вам нужно что-то, что сможет разорвать этот круг. Эту роль должны выполнить миротворцы, которые гарантируют безопасность без передачи контроля Украине", — добавил дипломат.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что мира на Донбассе можно достичь за 12 месяцев, конфликт на востоке Украины — "ненужный, у россиян нет причин воевать с украинцами", по всей стране русскоговорящие люди живут нормальной жизнью.
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Россия, Донбасс, США, Курт Волкер, Минские соглашения, Минск, миротворцы
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