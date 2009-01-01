Квартиры, земельные участки и элитные авто. Стало известно о доходах сожительницы Князева

Виктории Князевой принадлежат три элитных авто, приблизительная стоимость которых — 80 тысяч долларов.

Сергей Князев ua-reporter.com

Виктория Князева, которая является сожительницей нового главы Нацполиции Сергея Князева , владеет семью квартирами, тремя элитными автомобилями и пятью земельными участками и домом.

Об этом пишет Анатолий Остапенко в материале на Bihus.info.

Отмечается, что в е-декларации Сергея Князева говорится, что он владеет двумя квартирами под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны, причем квартира в Чабанах находится в совместной собственности с детьми и Викторией Князевой. Виктория Князева была прописана с Сергеем Князевым и его родителями в их квартире в Белой Церкви. Однако в декларациях за последние три года Князев не указывал, что у него есть жена.

Согласно данным реестра недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью 130 квадратных метров. Одна из этих квартир указана в е-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Виктория Князева также приобрела в 2011 и 2013 годах две квартиры в Киеве — по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

Кроме того, в 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв.м в новостройке ЖК Вишневый Уют в городе Вишневое Киевской области.

Как выяснил журналист, рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после покупки этой квартиры Виктория Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области площадью 57,4 квадратных метра, стоимость которой составляет 31 тысячу долларов.

Журналисты отмечают, что в период приобретения Викторией Князевой квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киевской области.

А через несколько месяцев после назначения Сергея Князева главой полиции Закарпатской области в июле 2015 года Виктория Князева приобрела квартиру площадью в 100 квадратных метров в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17, цена которой составляет около 68 тысяч долларов. Летом 2015 года этот дом еще не был сдан в эксплуатацию, свидетельствуют данные сервиса Google Панорама.

Также в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. И в том же 2015 году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть последнего участка расположена в лесу.

В сентябре 2016 года, за месяц до возвращения Сергея Князева в Киев, Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0.1576 га в селе Литочки Броварского района с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома". Также в сентябре 2016 года она приобрела еще один участок в Броварском районе, также для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0,1118 га.

Кроме того, в ее собственности находится участок в селе Лукьяновка в Киевской области и участок площадью 0,2496 га в Киевской области в поселке Сошники. По данным кадастровой карты, половина последнего участка — лес, другая половина озеро.

Виктории Князевой также принадлежат три элитных авто: Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, Mercedes E350 2010 года выпуска и Mercedes Vito 2011 года выпуска, приблизительная стоимость которых — 80 тысяч долларов.

По данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда не занималась бизнесом.

Напомним, постановлением Кабинета министров Украины главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев.

Фото: bihus.info.