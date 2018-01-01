Лавров разглядел в Украине "радикал-националистов с неонацистским оттенком"

Эмблема батальона "Азов" совпадает с эсэсовскими символами, решил глава МИД России.

Сергей Лавров разразился новыми обвинениями polit.ru

В Украине проявляются отличительные черты радикал-националистов с неонацистским оттенком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Пособники нацистских преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, продолжают чествоваться в ряде стран, в том числе ЕС. Мы знаем, что в некоторых странах на севере ЕС проходят марши в честь неонацистов. Мы знаем, что и символика даже неонацистская активно используется, в частности в Украине", — сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, эмблема батальона "Азов" "однозначно совпадает с эсэсовскими символами", сообщает УНИАН.

"Дело не только в эмблемах и символах. Факельные шествия — это во многом символично, я думаю, многие в Европе еще помнят, с чем это сопряжено, но сама манера поведения — изничтожение всего не радикального, требование украинизации всех сфер жизни, требование запретить обучать детей на своем языке в отношении национальных меньшинств, запрет неугодных СМИ, нападение на православные храмы РПЦ и многое другое. Это отличительные черты радикал-националистов, во многом с неонацистским оттенком", — сказал Лавров.

Он считает, что участники конференции следят за событиями в Европе и прекрасно знают, о чем идет речь.

Напомним, ранее Лавров заявил о том, что Россия уважает территориальную целостность Украины, но без учета аннексированного Крыма.