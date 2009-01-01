Лавров разразился громким заявлением о миротворцах, а Украине подсказали, как обхитрить Россию

Василенко отметил, что есть способ обойти Россию в ООН в вопросе согласования миротворческой операции на Донбасс.

Reuters

Россия не будет заставлять страны Запада обсуждать свое предложение о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РБК-Украина.

"Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон, устами в том числе и президента Российской Федерации. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили... Если они не хотят его обсуждать, что мы можем? Не будем же мы их заставлять", — заявил Лавров.

В свою очередь, экс-представитель Украины в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека Владимир Василенко заявляет о том, что есть способ обойти право вето России в Совете безопасности ООН относительно размещения миротворческой миссии на всей временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, пишет "Обозреватель".

"Есть путь. Можно использовать механизм, предусмотренный резолюцией Генассамблеи ООН №377, которая была принята больше 60 лет назад", — отметил Василенко.

Он подчеркнул, что в резолюции предусмотрена возможность согласовать миротворческую операцию напрямую через Генассамблею ООН, минуя Совет безопасности ООН, в котором Россия имеет право вето.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе.

Напомним, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

21 сентября Порошенко в рамках визита в США провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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