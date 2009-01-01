Лавров уверяет, что это Украина "напала" на Донбасс

Лавров обвинил Францию и Германию в недоговороспособности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина "напала" на Донбасс, и обвинил Францию и Германию в недоговороспособности.

Об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, сообщает УНИАН.

По его словам, выполнение Минских соглашений тормозится из-за "неспособности или нежелания украинской власти" выполнить свою часть политических реформ и "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса".

По его мнению, жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".

"Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как". Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", — отметил Лавров.

При этом он считает, что "для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закреплённый в Конституцию и должны быть выборы".

"Саботируется. Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспрособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер", — добавил Лавров.

Ранее журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко сказал, что война на Донбассе закончится за один день, когда Украине будет полностью возвращен контроль над границей, а российские войска покинут территорию нашей страны.