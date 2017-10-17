Лицемерие и провокация. Нардеп объяснил, как ситуацию под Радой доводят до противостояния

Нет выбора между реформами в политике и здравоохранении, между посадкой воров и улучшением здоровья людей, говорит Мустафа Найем.

Украинская правда

Лидеры коалиционного большинства — парламентских фракций Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" — не готовы выполнить требованияи включить в повестку дня четверга два из их требований: отмену неприкосновенности и законы о выборах.

Об этом журналист и депутат Верховной Рады от БПП Мустафа Найем пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, план руководства БПП и НР — столкнуть лбами тех, кто за Большую политическую реформу и тех, кто за медицинскую реформу. "Это лицемерие и провокация. В подавляющем большинстве те, кто сейчас стоят на улице и требуют политических реформ, являются сторонниками Ульяны Супрун и медицинской реформы. Я лично за нее агитировал, отдам свой голос и сделаю все от меня зависящее, чтобы она была принята".

"То, что они пытались продать обществу — цинично и нечестно. Они знали о том, что мы придём под стены парламента два месяца. Президент обещал внести закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре. Они обещали отменить неприкосновенность двадцать лет", — напомнил нардеп.

"Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста — страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", — считает Найем.

"Это путь в никуда и это то, чего они хотят. Нет выбора между реформами в политике и здравоохранении, между посадкой воров и улучшением здоровья людей. Это логика террористов, а не политиков. Необходимо делать и то, и другое", — уверен журналист.

"Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", — подытожил Найем.

Ранее "Главред" сообщал, что под Верховной Радой проходит многотысячный митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.

фото: pravda.com.ua