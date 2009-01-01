Ликвидация "Гиви" и "Моторолы". Почему бандиты "республик" Донбасса уже никому не нужны

Идет зачистка региона от ненужных свидетелей и военных преступников, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Ликвидацией одиозных полевых командиров "армии ДНР" —— Россия показывает, что ей не нужны неконтролируемые бандиты в самопровозглашенных "республиках", которые только создают проблемы и дезорганизацию.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Думаю, что игры в "народные республики" завершены. Российская Федерация плотно берет эти территории под свой контроль, и руководство перейдет военным, а в случае необходимости будут назначены сотрудники ФСБ. В настоящее время сотрудники ФСБ возглавили все губернии РФ вдоль украинской границы", — напомнил волонтер.

"Еще в 2016 году в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" РФ опробовала новую систему военного управления регионами, которая предусматривает, что губернаторы, органы городского управления краев, областей, городов федерального значения, региональные управления МВД, ФСБ, а также части и подразделения российской гвардии в военное время переходят в подчинение командования военных округов Минобороны РФ. Соответственно, бандиты самопровозглашенных "республик" в случае войны уже никому не нужны, а только создают проблемы и дезорганизацию", — подчеркнул офицер-десантник.

Говоря о том, почему убирают наиболее одиозных и медийно раскрученных боевиков, Мирослав Гай заметил: "Тут разные причины. И делается это разными силами. Каждый случай смерти такого боевика нужно рассматривать отдельно. Впрочем, очевидной является зачистка региона от ненужных свидетелей и военных преступников, которые перед встречей в "нормандском формате" очень-то не нужны РФ".

"Если рассматривать смерть Михаила Толстых под позывным "Гиви", то, скорее всего, это было сделано силами специального назначения Российской Федерации или ФСБ, потому что огнемет "Шмель" является штатным оружием именно в этих подразделений. И дистанция, с которой велся огонь, и плотность охраны, которая окружала "Гиви", говорят только о том, что, скорее всего, это были свои или россияне", подытожил Мирослав Гай.

Ранее офицер запаса рассказал, нужно ли России широкомасштабное наступление на Донбассе.

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