"Лимит дураков исчерпан". Журналист рассказал о возможности вторжения РФ в Украину

Ввязавшись в войну, армию придется пополнять, отметил Бутусов.

РФ и российская армия морально не готовы к вторжению и к большой войне в Украине , а в случае вторжения российскую армию ждет организованное сопротивление.

Об этом в своей статье на "Цензор.НЕТ" пишет журналист Юрий Бутусов.

"К спрятанной войне, которую ведут наемники и "отпускники", давшие подписку о неразглашении, — к такому РФ готова. Но к повторению Чечни — нет. А ведь Украина — не Чечня, здесь российскую армию ждет организованное сопротивление с применением тяжелых вооружений. Когда в первом эшелоне наступления пойдут российские кадровые части, их потери пойдут на тысячи. И упорства они не проявят — вспомните десять десантников, которые под Иловайском добровольно сдались в плен, вспомните спецназовцев 3-й бригады, которые тоже сразу сдались. Огромный некомплект оккупационной армии на Донбассе показывает, что лимит дураков (которым все равно за что воевать, лишь бы платили) в России уже исчерпан. А ведь ввязавшись в войну, армию придется пополнять, а как пополнять, если у 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе уже сейчас некомплект боевых подразделений 60-70%, несмотря на стабильные российские зарплаты солдатам и премии офицерам?", — пишет журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стягивает военную технику от Прибалтики до Черного моря.