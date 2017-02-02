Лишить боевиков инициативы, измотать их. СМИ рассказали об итоге битвы за Авдеевку

Террористам светит только жизнь в блиндажах, пуд глины на ботинках, вода по колено, бесконечные миномётные прилёты, выстрелы СПГ и пулемётные очереди.

Украинские силовики под Авдеевкой Reuters

В зоне АТО продолжается война и любые— почти норма для позиционной войны.

Об этом говорится в обзоре "Доброе утро, Вьетнам! Авдеевка. Февраль", который публикует интернет-издание "Петр и Мазепа".

По итогам боёв под Авдеевкой — ВСУ сбили противника с опушки и опорного пункта возле разрушенного моста. Подход к ним был только с восточной стороны по "зелёнке" и быстро оказать помощь или отойти там нереально, говорится в публикации.

Теперь фланг противника на дачных участках в районе виноградников под угрозой — сидеть на "малых дачах" с нависающими зданиями промышленного комплекса, позициями возле Песочницы и так было не подарок. Сейчас же снабжение передовых секретов, НП и блиндажей становится настоящей проблемой для "гибридов". Есть небольшое продвижение под Бутовкой, возле прудов фильтровальной станции, рынок "Господар" хорошо просматривается со стороны зелёнки, есть в перспективе шанс выйти в сторону "депо" и "7-го километра" — мы продолжаем сковывать противника, охватывать его укреплёнными позициями с общей системой огня, максимально ограничивать ничейное пространство, подчеркивают авторы статьи.

По их словам, в идеале цель — соприкосновение с врагом до 500-700 метров, полная невозможность разворачиваться в серой зоне, ставить мины, выводить на ударные позиции станковые гранатомёты, выдвигать снайперов на нейтралку. Только жизнь в блиндажах, только пуд глины на ботинках, только вода по колено и бесконечные миномётные прилёты, выстрелы СПГ и пулемётные очереди.

Силы АТО лишают противника инициативы и выматывают его. Никаких больше прорывов под аэродромы с ПЗРК, засад в тактическом тылу, постановок СВУ и весёлых рейдов с целью "покосить укропа". Только страдания, окопная война, нехватка людей и проблемы с ротациями. На фронте в 460 км в 2017 году Украина всегда будет иметь преимущество перед огрызками двух областей в плотности боевых порядков, частоте ротации и возможности провести слаживание. А "добровольцы" из РФ ресурс тоже конечный. Особенно на фоне примеров с Бушуевым, подрывами военного руководства ЛНР под домом и бунтов с простреленными ногами.

Боевикам придется сидеть в дырке в земле месяцами, получать по шее за проколы по службе и озираться в редких отпусках в пределе Донецка, чтобы не сгореть на работе. Кстати, одна из причин некомплекта до 40% в корпусах "народной милиции" — это именно окопная война — бесперспективное сидение на ноле под огнём, соблюдение Минска, пока в тылу подрывают и расстреливают первых лиц ополчения, а только ленивый не ездит "к укропам за едой", лекарствами и социальной помощью. Сохранять давление в котелке, не давая противнику выйти на оперативный простор и вести маневренную войну, одновременно воздействуя на мораль, пока у Украины получается неплохо, говорится в публикации.

Обострение под Авдеевкой одно из самых жестких с зимы 2015 года — только ОБСЕ зафиксировали до 8 тысяч разрывов, массово применялись реактивные системы, включая "Ураганы" и 152 мм артиллерию. Как таковые штурмовые действия закончились в первые трое суток — после нескольких попыток сбить "черную бригаду" взводными группами начались массированные обстрелы подходов к мосту и опушке с обеих сторон, поражение тактического тыла, обработка населённых пунктов за 20 км от линии боевого соприкосновения и артиллерийские дуэли.

О плотности огня может говорить то, что исходящие РСЗО несколько раз были замечены прямо в эфире российских каналов — гул канонады под Авдеевкой, в треугольнике под Донецком и вплоть до Марьинки иногда не стихал больше 11-12 часов. Опытное, Пески, многострадальная промка — плотный огневой бой, миномёты, ствольная артиллерия.

Под вражеским огнем Галициновка, трасса под Карловкой — там были погибшие, накрывались подкрепления и оперативно-тактический тыл, несколько тяжело повреждённых автомобилей.

Судя по тому, что у противника гибли ротные и комбаты, а у безвременно ушедшего от нас "Гиви" вышло из строя 6 человек охраны, шёл и обратный процесс, причём достаточно плотно. А вот взрыв на Мотеле 2.02.2017, в котором испарился грузовик вместе с сапёром из "Востока", это или детонация или удар ВТО — там нет ни воронок от "плюсов", ни следов осколков на стенах, сказано в статье.

На Трудовских расстреляны "Камазы" гибридной армии, ещё одна машина была поражена ПТУР 92-й бригады — в итоге по всем эпизодам больше десятка погибших и хватает раненых, там тоже продвижение ВСУ в районе дороги и перекрёстка, по всей подкове система НП, секретов и окопчиков постепенно превращается в укреплённые опорные пункты, которые не дают противнику продохнуть, подчеркивают авторы.

Обрезается снабжение, наносятся удары во время ротации и попыток командования выдвинуться на рекогносцировку. Танки, которые активно применялись гибридной армией в период наибольшего обострения вплоть до 5 февраля, в этот раз не пытались разминировать поля своими гусеницами или повторять "Валеру". Работа идёт с дальней дистанции группами по 3-4 машины, в связке с бронегруппой на БМП и кочующими огневыми точками.

Почти в каждом случае контакта выход на позицию прикрывался плотным обстрелом из ЗУ-232, снайперскими парами, передок обрабатывался миномётным огнём — чтобы не давать ВСУ маневрировать расчетами с ПТО. Пробовали шатать "промку", сбивать ВСУ из "Алмазов", вести беспокоящий огонь по опорникам вдоль фаса Донецка, но, натыкаясь на огневое противодействие, откатывались на исходную, а по вскрытым точкам начинала насыпать артиллерия. Пехота противника действовала как по линии возле насыпи железной дороги, близ ДФС, так и под Спартаком — но это скорее были демонстративные действия и разведка боем.

Потери ощутимые у обеих сторон — по официальным данным у ВСУ 27 погибших, включая двух капитанов из 72-й и 80-й. Есть павшие как среди ветеранов, прошедших горнило боёв с 2014 года, так и среди молодёжи.

У гибридной армии 28 бойцов, что они признали, включая несколько пленных, правда, выжил только один — оператор ПТУР. С ранеными, обмороженными, травмированными, контужеными и пропавшими без вести вышло из строя до двух штатных рот с каждой стороны — естественно, что эти цифры размазаны по подразделениям, но 130-140 человек санитарными и безвозвратными в наших условиях это очень немало. С другой стороны — десятки тонн снарядов, ракет и мин на линии в десятки километров приводят к 5-6 погибшим в сутки и продвижению за две недели на 500 метров.

Такая ситуация продлится ещё месяцами, говорится в публикации. Под удар попадут объекты инфраструктуры, тепловой генерации, котельные и системы очистки воды. Однако время играет против самой идеи "русского мира" — с зарегистрированным в Украине ребёнком "Моторолы", с пенсиями и деньгами на переселенцев, с заменой паспортов и визами, с продуктами и лекарствами в Волновахе. Социальная база боевиков и гибридной армии деградирует, а про нехватку личного состава, о том, что приходится оставлять позиции, потому что нет людей, у них прямо пишет тот же Ходаковский.

Между жизнью на грани нищеты и смертью за непонятно что, со взрывами первых лиц "ополчения" на улицах местные всё-таки выбирают жизнь, голосуя ногами против "республик". И это не может не радовать, несмотря на все смерти и разрушения в Авдеевке, подчеркивают авторы статьи.