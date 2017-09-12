Литва обвинила Россию: в Крыму продолжает преследовать крымских татар

Адвокат уже обжаловал приговор, озвученный Чийгозу.

Флаг России, иллюстрация Reuters

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Об этом он написал в своем Twitter, комментируя приговор, оглашенный заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу.

В то же время министр призвал освободить активиста.

"Чийгоз лишен свободы на восемь лет подконтрольным Кремлю так называемым "верховным судом". Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно", — говорится в сообщении.

Адвокат замглавы Меджлиса Николай Полозов написал в Facebook, что подал две апелляционные жалобы на приговор.

Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы. Его арестовали на полуострове 29 января 2015 года, выдвинув обвинения в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014-го и участии в них.