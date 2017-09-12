Литва обвинила Россию: в Крыму продолжает преследовать крымских татар

Адвокат уже обжаловал приговор, озвученный Чийгозу.
Об этом он написал в своем Twitter, комментируя приговор, оглашенный заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу.
В то же время министр призвал освободить активиста.
"Чийгоз лишен свободы на восемь лет подконтрольным Кремлю так называемым "верховным судом". Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно", — говорится в сообщении.
A.Chiygoz imprisoned for 8y by Kremlin-controlled,so-called supreme court. Persecution of #CrimeanTatars continues. Deplorable. #FreeChiygoz pic.twitter.com/tZBGbd6iyt— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 12, 2017
Адвокат замглавы Меджлиса Николай Полозов написал в Facebook, что подал две апелляционные жалобы на приговор.
Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы. Его арестовали на полуострове 29 января 2015 года, выдвинув обвинения в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014-го и участии в них.