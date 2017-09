Литва обвинила Россию: в Крыму продолжает преследовать крымских татар

Глава МИД Литвызаявил, что вРоссийская Федерация продолжает преследовать

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя приговор, оглашенный заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу.

В то же время министр призвал освободить активиста.

"Чийгоз лишен свободы на восемь лет подконтрольным Кремлю так называемым "верховным судом". Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно", — говорится в сообщении.

A.Chiygoz imprisoned for 8y by Kremlin-controlled,so-called supreme court. Persecution of #CrimeanTatars continues. Deplorable. #FreeChiygoz pic.twitter.com/tZBGbd6iyt