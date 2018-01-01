"ЛНР и ДНР – это же не ИГИЛ": Савченко рассказала, кого на самом деле надо расстрелять в Украине

Нардеп подчеркнула, что Украина воюет с Россией, и вот как раз те, кто поддерживает агрессора, и являются коллаборационистами.

"И почему мы попали в ловушку, когда Генеральной прокуратуре и генпрокурору Луценко очень удобно кричать, что "ЛНР", "ДНР" являются террористическими организациями, а это не признано Украиной, ни в мире, ни в Европе. "ЛНР" и "ДНР" – это оккупированные территории, где находятся граждане Украины, которые находятся под оккупационным режимом РФ. Поэтому это не может быть все признано как террористические организации, это не ИГИЛ, где каждый человек давал присягу какой-то идеологии", – заявила она во время заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов, пишет УНИАН.

По ее словам, на оккупированных территориях находятся незаконные вооруженные формирования: "Там незаконные вооруженные формирования. Это признано. Почему не хотят признать их коллаборационистами? Потому что такое понятие, как коллаборационист, появляется тогда, когда признается война и вводится военное положение".

Она подчеркнула, что Украина воюет с Россией, и вот как раз те, кто поддерживает агрессора, и являются коллаборационистами. "У нас война с Россией, и кто ее поддерживает – коллаборационист, и в принципе, за это идут совсем другие суды – трибунал и совсем другие наказание – до расстрелов", – заявила Савченко.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти. В ходе заседания 29 марта меру пресечения суд оставил без изменений.

Как известно, правозащитник, бывший политический заключенный советских лагерей, депутат Верховной Рады нескольких созывов и Герой Украины Степан Хмара пожелал взять на поруки арестованную Надежду Савченко. Заявление приобщили к материалам дела.