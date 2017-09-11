"Ловушка для Украины". Американский эксперт объяснил предложение Путина о миротворцах на Донбассе

Россия может наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности, напомнил Вайц.

Владимир Путин Reuters

Предложение президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев на Донбассе может быть связано с ежегодным посланием Петра Порошенко к Верховной Раде или с визитом президента Украины в США на Генеральную Ассамблею ООН.

Об этом старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону, тематике национальной безопасности США Ричард Вайц заявил в интервью "Апострофу".

Он отметил, что возможно, существует предположение, согласно которому правительство Украины представит свое предложение в вопросе миротворческой деятельности. И заявление Путина могло быть попыткой сыграть на опережение.

"Очевидно, частично это ловушка, потому что условия только на первый взгляд кажутся привлекательными — министр иностранных дел Германии (Зигмар Габриэль) призвал добиться этого (введения миротворческой миссии на Донбасс) — но в деталях они неприемлемы. Как вы уже сказали, речь идет только о линии разграничения, а не обо всей оккупированной территории; Украине нужно договариваться с самопровозглашенными "правительствами", как если бы они были самостоятельными акторами, и так далее. Но благодаря этому все выглядит так, будто Россия предлагает мирное соглашение, а Украина выступает против. Так что я думаю, что это может быть попыткой опередить украинское правительство, что бы оно ни предложило", — заявил американский аналитик

Он также напомнил, что Россия может наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности, и она может заблокировать любое решение ОБСЕ из-за необходимости консенсуса.

"В теории можно ввести на Донбасс силы США и НАТО или миротворцев ЕС, но на практике — нет. Так что любое прекращение огня потребует согласия России", — добавил Вайц.

Напомним, в США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.