Ложь России в суде Гааги. В Украине назвали ТОП-5 фактов

Золотухин обратил внимание на ТОП-5 лживых фактов, озвученных российской делегацией в Гааге.

Во время выступления в Международном суде ООН в Гааге российский представитель озвучил ряд неправдивых утверждений относительно конфликта с Украиной.

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин обратил внимание на ТОП-5 лживых фактов, обнародовав их на своей странице в Facebook.

1. События на востоке Украины являются не военной агрессией, а внутренне украинским конфликтом

"На самом деле — создание, финансовая поддержка и военное обучение соответствующих парамилитарных организаций на Донбассе проводились российскими силами еще в 2009 году в контексте подготовки к активным действиям против Украины. Кроме того, государственные органы и общественные организации Украины предоставили и продолжают предоставлять гигабайты подтверждений присутствия российских войск на суверенной территории Украины", — написал он.

2. MH17 мог быть сбит украинскими военными, поскольку соответствующие части ВСУ и техника также могли находиться в приближении к месту катастрофы. А международная комиссия по расследованию и международная следственная группа не учитывают российских доказательств

"Расследователи уже давно воспроизвели все факты и аспекты того, как БУК-М1, который убил 298 человек был привезен на территорию Украины из России, находился под контролем российских наемников и управляемых и спонсируемых ими террористов, и выпустил ракету с конкретно установленного места", — подчеркнул Золотухин.

3. Российского оружия и российских военных нет на Донбассе.

"InformNapalm, Atlantic Council, Simon Ostrovsky, Bellingcat, Stop Terror, Security Service of Ukraine — все эти организации, журналисты, эксперты и волонтеры создали гигабайты доказательств того, что представители регулярных российских воинских частей находились на Донбассе, использовали оружие, участвовали в боевых столкновениях , поставляли оружие и тяжелую технику российского производства террористам", — пояснил замминистра.

4. Украина не соблюдает Минские договоренности.

"Эскалация в Авдеевке была спровоцирована пророссийскими террористами через 5 часов после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Волонтеры международного сообщества InformNapalm зафиксировали бронетехнику и тяжелую артиллерию, которая находилась в непосредственной близости от линии соприкосновения, что нарушает нормы договоренностей в рамках Минских соглашений", — напомнил Золотухин.

5. Блокада свидетельствует, что может Украина сама является спонсором терроризма.

"На украинских предприятиях, которые еще не успели украсть россияне, работают граждане Украины, которые получают зарплату и платят налоги в украинский бюджет. Эти граждане Украины содержатся террористами в заложниках и нуждаются в помощи международного сообщества и защиты в международном суде!" — заключил он.

Напомним, во время выступлении на суде в Гааге российская сторона заявила о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, а также назвала одной из причин войны на Донбассе намерение украинских властей "запретить русский язык".

В свою очередь нардеп Ирина Геращенко отметила, что Российская сторона в Международном суде ООН в Гааге использует пропаганду, манипуляции и откровенную ложь.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает от Международного суда ООН в нидерландской Гааге по иску против России решений, которые, в частности, остановят поставки оружия на захваченные территории Донбасса и прекратят притеснения людей в захваченном Крыму.

6 марта, в Международном суде ООН в Гааге представитель Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль весьма эмоционально открыла исторические слушания по делу "Украина против России".

фото: bbc.com