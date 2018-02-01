Ложкин и Порошенко причастны к миллионам "грязных" долларов от Курченко — Al Jazeera

Порошенко и Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов "грязных денег", пишут журналисты телеканала Al Jazeera.

Борис Ложкин и Петр Порошенко УНИАН

Борис Ложкин был выведен из Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты телеканала Al Jazeera обратились к нему и президенту Петру Порошенко за комментарием по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену Сергею Курченко в 2013 году.

Журналисты телеканала Al Jazeera утверждают, что Порошенко и Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов "грязных денег" от олигарха Сергея Курченко, который играл ключевую роль в преступной схеме режима Виктора Януковича.

Австрийские правоохранители расследовали транзакцию на сумму 130 миллионов долларов, которая, по данным следствия, была частью сделки по отмыванию денег. Позже они закрыли дело, заявив, что не получили никаких доказательств того, что деньги были "грязными", частично из-за того, что не получили никакой информации от своих украинских коллег.

Но журналисты Al Jazeera утверждают, что имеют в своем распоряжении документ, который показывает, что Курченко рассчитался за покупку UMH средствами, которые были получены из ссуды, обеспеченной украденными активами.

"Курченко выставил 50 млн долларов в качестве залога по этому кредиту. Однако ранее засекреченное решение украинского суда (о спецконфискации "денег Януковича", — ред.), обнародованное Al Jazeera в январе, показало, что деньги были проведены через три кипрских компании, которые были частью огромной "преступной организации", причастной к отмыванию 1,5 млрд долларов бывшим правительством Януковича", - пишут журналисты.

Это означает, пишет Al Jazeera, что почти треть денег, которые Ложкин и его инвесторы получили от продажи UMH, имели незаконное происхождение.

"Нельзя предположить, что продавцы знали о сомнительном залоге кредита, сделанным Курченко, но существуют вопросы о том, была ли тогда проведена должная проверка", — говорится в расследовании на сайте Al Jazeera.

В расследовании также отмечается, что по утверждениям Порошенко, он продал свои 3% в доле медиахолдинга за несколько месяцев до операции по его продаже Курченко. Но, по данным Al Jazeera, в день продажи UMH он все еще владел акциями холдинга через свою компанию на Британских Виргинских островах.

"Таким образом, продажа акций должна была принести Порошенко 15 миллионов долларов, что позволило ему утроить свои первоначальные инвестиции", — пишет Al Jazeera.

Представитель Порошенко в комментарии Al Jazeera заявил, что Порошенко не владел прямо или косвенно долей UMH на момент продажи холдинга Курченко, поэтому не получал никаких средств от сделки.

Прокуроры Австрии и Украины отказались от комментариев по этому вопросу. Al Jazeera ждет на комментарий Ложкина.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко распорядился вывести из состава Национального инвестиционного совета бывшего главу Администрации президента (АП) Бориса Ложкина.