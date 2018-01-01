"Луценко что-то там тявкает": Вера Саченко прокомментировала "побег" сестры от СБУ

Тем временем на заседании ПАСЕ Надежды Савченко нет.

Вера Савченко встала на защиту сестры. facebook.com/people/Vira-Savchenko

Новость о том, что внефракционный народный депутат, прокомментировала ее сестра Вера Савченко.

Как Вера Савченко сообщила изданию "ГОРДОН", Надежда уведомила парламент о своей командировке за границу еще за неделю до описанных событий.

"Не нужно перекручивать: мол, Луценко что-то там тявкает, что если Надежда такая смелая, то должна завтра быть на допросе. Во-первых, ее никто не вызывал заблаговременно. Помощнику на комитете ничего не вручали. А во-вторых, Надежда за неделю подала заявку в Верховную Раду, где уведомила, что уезжает в командировку. То есть о своей поездке она дала знать заранее. Если в ГПУ преподносят командировку Надежды как бегство за границу или испуг, то так просто карта легла. Они используют сложившиеся обстоятельства в своих интересах", – подчеркнула Вера.

Она допускает, что Надежда Савченко в Украину вернется уже завтра вечером.

"У Надежды на завтра запланирован ряд встреч, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с политзаключенными. Сегодня вечером она, конечно же, не успеет провести все встречи. Думаю, Надежда вернется в Украину завтра вечером. А может и утром – как получится. Луценко не нужно придуриваться и делать вид, будто Надежда убежала из страны. Никто никуда не убегал. Она не из таких. Только крысы могут за границу на чартерных рейсах летать", – сказала Вера Савченко.

В то же время в Сети уже появилась информация, что Савченко нет на ПАСЕ. "Достаточно спросить у официальной делегации, которая сейчас находится в ПАСЕ", – написал журналист Андрей Дзиндзя.

Напомним, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.