Луценко назвал, кого после за Бабченко планировалось убить в Украине

Происходят экспертные действия с двумя телефонами подозреваемого.

Юрий Луценко озвучил "расстрельный список" "УНИАН"

Кроме российского журналиста Аркадия Бабченко , в списке из 30 человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший работник ФСБ РФ, который находится в Украине, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко) обратился к Цимбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цимбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ способствовал проведению этой операции", — рассказал генпрокурор.

Луценко также рассказал, что Герман несколько раз встречался с Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тысяч долларов как половину суммы за убийство Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства.

На следующей встрече он (Герман) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. Далее сказал: "Вообще-то список – около 30 человек", — рассказал глава ГПУ в эфире "Интера".

Он также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Германа.

"Из этого списка мы знаем трех человек. Об остальных мы не смогли узнать", — сказал Луценко, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

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