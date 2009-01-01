Луценко назвал Михо-Майдан "кучкой гастролеров"

Луценко подчеркнул, что участие в подготовке к перевороту принимают не тысячи людей, которые приезжают в Киев, а "кучка гастролеров".

Михаил Саакашвили. Reuters Протестующие под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет УНИАН.

Луценко подчеркнул, что участие в подготовке к перевороту принимают не тысячи людей, которые приезжают в Киев, а "кучка гастролеров".

"Участие в этом запланированном перевороте принимают гастролеры без всякого гражданства, Михаил Саакашвили, который как председатель (Одесской) областной государственной администрации заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели "сеют вечное, мудрое, доброе" по всей территории стране ... Именно они с нарезным оружием охраняют Саакашвили, находясь в лагере, и готовят этот силовой переворот. Это не пройдет. Ни украинские граждане, ни, тем более, заезжие гастролеры не смогут навязать свою волю Украинскому государству", — заявил генпрокурор.

По его словам, одним из крупнейших достижений Майдана является право на мирный протест, "более того — в стране есть основания для мирного протеста граждан".

"У власти есть ошибки, а жизнь людей довольно трудная", — убежден он.

"Тем не менее, право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей — примерно 150-200 человек, которые, объявив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они, при поддержке финансов из-за границы, в свое время я это докажу, они финансируются из-за рубежа, силовыми методами посредством приобретения автоматического нарезного оружия, подготовки специальных тайников с вооружением хотят навязать Украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не получится, no pasaran, они не пройдут", — отметил Луценко.

"Украинское государство будет руководствоваться Конституцией, законами, волей народа, а не кучки авантюристов, которые хотят совершить очередной переворот на потеху Кремля", — заверил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин убедился, что извне Украину не взять, и поэтому неотъемлемой частью гибридной войны стали попытки подорвать страну изнутри.

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы": снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательной системы и создание Антикоррупционного суда.

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