Луценко назвал ошибку, допущенную в расследовании убийства Шеремета

Правоохранители изъяли 201 камеру наблюдения, отметил генпрокурор.

Павел Шеремет Reuters

Генеральный прокурорзаявил, что в ходе расследования дела об убийстве журналистабыла допущена ошибка.

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что не была изъята одна камера наблюдения, такой факт стал известен благодаря журналистам.

"В деле была допущена ошибка — изъята 201 камера наблюдения, а одна камера не была изъята… новые материалы помогут расследованию", — отметил генпрокурор.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске. Узнать больше о расследовании преступления можно здесь.